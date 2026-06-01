Fermes en Fête – Ferme De La Felicità, Ferme De La Felicità, 748A route de Fontmanière, Saint-Amans-de-Pellagal

Fermes en Fête – Ferme De La Felicità Dimanche 7 juin, 14h00 Ferme De La Felicità, 748A route de Fontmanière Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Ferme De La Felicità, 748A route de Fontmanière 82110 Saint-Amans-de-Pellagal Saint-Amans-de-Pellagal 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « hibault@fermedelafelicita.fr »}]

Visite de la miellerie (démonstration d’extraction et des étapes de préparation du miel) et visite de la ferme. Dégustations Goûter sur place : gâteaux au miel et de jus de fruits de la ferme

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