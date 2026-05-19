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Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse

Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse

Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse samedi 6 juin 2026.

Adresse : Larcher

Ville : 46240 Cœur de Causse

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Cœur de Causse

Fermes en Fête Ferme de Larcher

Larcher Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Participez à l'évènement Fermes en Fêtes !

La ferme auberge est ouverte samedi soir et dimanche midi.

Participez à l'évènement Fermes en Fêtes !

La ferme auberge est ouverte samedi soir et dimanche midi.

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Larcher Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 31 10 39  contact@fermedelarcher.com

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English :

Participate in the Fermes en Fêtes event!

The farm inn is open Saturday evening and Sunday lunchtime.

L’événement Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Labastide-Murat

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