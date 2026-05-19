Cœur de Causse

Fermes en Fête Ferme de Larcher

Larcher Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Participez à l'évènement Fermes en Fêtes !

La ferme auberge est ouverte samedi soir et dimanche midi.

Participez à l'évènement Fermes en Fêtes !

La ferme auberge est ouverte samedi soir et dimanche midi.

.

Larcher Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 31 10 39 contact@fermedelarcher.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Participate in the Fermes en Fêtes event!

The farm inn is open Saturday evening and Sunday lunchtime.

L’événement Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Labastide-Murat