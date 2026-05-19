Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse
Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse samedi 6 juin 2026.
Cœur de Causse
Fermes en Fête Ferme de Larcher
Larcher Cœur de Causse Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Participez à l'évènement Fermes en Fêtes !
La ferme auberge est ouverte samedi soir et dimanche midi.
Participez à l'évènement Fermes en Fêtes !
La ferme auberge est ouverte samedi soir et dimanche midi.
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Larcher Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 31 10 39 contact@fermedelarcher.com
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English :
Participate in the Fermes en Fêtes event!
The farm inn is open Saturday evening and Sunday lunchtime.
L’événement Fermes en Fête Ferme de Larcher Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Labastide-Murat
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