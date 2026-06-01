Fermes en Fête – Ferme de Larcher, Ferme de Larcher, Cœur de Causse
Fermes en Fête – Ferme de Larcher, Ferme de Larcher, Cœur de Causse samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Ferme de Larcher 6 et 7 juin Ferme de Larcher Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00
Ferme de Larcher Larcher 46240 Coeur-de-Causse Cœur de Causse 46240 Labastide-Murat Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@fermedelarcher.com »}]
Ferme auberge ouverte – apéritif maison offert.
DR
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