Fermes en Fête – Ferme de Larcher, Ferme de Larcher, Cœur de Causse

Fermes en Fête – Ferme de Larcher 6 et 7 juin Ferme de Larcher Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Ferme de Larcher Larcher 46240 Coeur-de-Causse Cœur de Causse 46240 Labastide-Murat Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@fermedelarcher.com »}]

Ferme auberge ouverte – apéritif maison offert.

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