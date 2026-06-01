Fermes en Fête – Ferme des 2 CAP, Ferme des 2 CAP, Gardères

Fermes en Fête – Ferme des 2 CAP Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme des 2 CAP Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ferme des 2 CAP 19 bis route de Tarbes 65320 Gardères Gardères 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lafermedes2cap@gmail.com »}]

Repas fermier et marché de producteurs, animations et jeux autour de l’agriculture (escape game et jeux divers). Découverte de la ferme et rencontre avec les animaux.

DR