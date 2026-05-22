Fermes en fête Fermes Dournes Espinaco Figeac
Fermes en fête Fermes Dournes Espinaco Figeac dimanche 7 juin 2026.
Figeac
Fermes en fête Fermes Dournes Espinaco
856 Route de la Pierre Levée Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Besoin de se ressourcer, d'une expérience immersive, d'un moment de partage avec les acteurs de notre territoire,..
Besoin de se ressourcer, d'une expérience immersive, d'un moment de partage avec les acteurs de notre territoire,… 146 agriculteurs vous accueillent sur leur ferme les 6 et 7 juin prochain pour partager avec vous leur passion et leur savoir-faire. Venez en famille ou entre amis profitez d'un moment de partage et d'authenticité au cœur de nos terroirs
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856 Route de la Pierre Levée Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 44 73 01 64 cabecous.capdenac@orange.fr
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English :
Need to recharge your batteries, enjoy an immersive experience, share a moment with local players,…
L’événement Fermes en fête Fermes Dournes Espinaco Figeac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac
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