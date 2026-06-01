Fermes en Fête – Fromagerie Lahore, Fromagerie Lahore, Payrac
Fermes en Fête – Fromagerie Lahore, Fromagerie Lahore, Payrac samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Fromagerie Lahore Samedi 6 juin, 14h30 Fromagerie Lahore Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Passez un agréable moment en complète immersion dans le monde agricole à 17h.
Départ de la randonnée pour aller chercher les chèvres dans les champs à 18h, démonstration de traite.
Fromagerie Lahore La Séguinie 46350 Payrac Payrac 46350 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fromagerie.lahore@gmail.com »}]
Immersion dans le monde agricole
DR
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