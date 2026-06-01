Fermes en Fête – Grain d’Ô Vin, Grain d’Ô Vin, Saint-Projet
Fermes en Fête – Grain d’Ô Vin, Grain d’Ô Vin, Saint-Projet dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – Grain d’Ô Vin Dimanche 7 juin, 10h00 Grain d’Ô Vin Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Productions : Vin et apéritifs, Agneau fermier
Repas fermier : L’Agneau du Quercy confit, une expérience terroir.
Venez découvrir, au coeur de notre ferme Grains d’ô Vin , un repas d’exception où notre agneau fermier, sera sublimé par notre cheffe Léa : cuisson lente au four à bois. Accompagné de nos cuvées du domaine ce repas est une célébration de notre terroir et de notre savoir-faire.
Grain d’Ô Vin 46 300 Saint Projet Saint-Projet 46300 Lot Occitanie
Repas fermier
DR
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