Fermes en Fête – Grain d’Ô Vin, Grain d’Ô Vin, Saint-Projet

Fermes en Fête – Grain d’Ô Vin Dimanche 7 juin, 10h00 Grain d’Ô Vin Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Productions : Vin et apéritifs, Agneau fermier

Repas fermier : L’Agneau du Quercy confit, une expérience terroir.

Venez découvrir, au coeur de notre ferme Grains d’ô Vin , un repas d’exception où notre agneau fermier, sera sublimé par notre cheffe Léa : cuisson lente au four à bois. Accompagné de nos cuvées du domaine ce repas est une célébration de notre terroir et de notre savoir-faire.

Grain d’Ô Vin 46 300 Saint Projet Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

Repas fermier

DR