Fermes en Fête – La chevre’rit Plagnolaise, La chèvre’rit Plagnolaise, Plagnole

Fermes en Fête – La chevre’rit Plagnolaise Dimanche 7 juin, 10h00 La chèvre’rit Plagnolaise Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Randonnée balade de 8km, au départ de la ferme à 9h30.

Visite commentée des élevages tout au long de la journée, dégustations et vente de fromages de chèvre. Marché de producteurs sur place. Repas le midi, sur réservation, avec viande bovine, fromages et glaces au lait de chèvre de la ferme. Jeux pour enfants.

La chèvre’rit Plagnolaise 2071 route de Rieumes 31370 Plagnole Plagnole 31370 Haute-Garonne Occitanie

Élevage de chèvres laitières avec transformation fromagère. Elevage bovin viande avec vente directe.

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