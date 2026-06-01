Fermes en Fête – La Ferme de Terralya, La Ferme de Terralya, Montégut
Fermes en Fête – La Ferme de Terralya, La Ferme de Terralya, Montégut samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La Ferme de Terralya Samedi 6 juin, 15h00, 17h00 La Ferme de Terralya Gers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
15h à 16h30 ou 17h à 18h30 Visite en déambulation dans les
allées fleuries et visite du séchoir avec Léa et Aurélien.
Pour info Tarif : 8 € / personne – Gratuit pour les -de 18 ans
Réservation au 07 81 39 21 45.
En cas de pluie, visite annulée.
La Ferme de Terralya 6601 route de Roquetaillade 32550 Montegut Montégut 32550 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-auch/ »}]
Visite accompagnée dans les allées fleuries avec Léa et Aurélien
DR
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