Fermes en Fête – La Ferme de Terralya, La Ferme de Terralya, Montégut

Fermes en Fête – La Ferme de Terralya Samedi 6 juin, 15h00, 17h00 La Ferme de Terralya Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

15h à 16h30 ou 17h à 18h30 Visite en déambulation dans les

allées fleuries et visite du séchoir avec Léa et Aurélien.

Pour info Tarif : 8 € / personne – Gratuit pour les -de 18 ans

Réservation au 07 81 39 21 45.

En cas de pluie, visite annulée.

La Ferme de Terralya 6601 route de Roquetaillade 32550 Montegut Montégut 32550 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-auch/ »}]

Visite accompagnée dans les allées fleuries avec Léa et Aurélien

DR