Fermes en Fête – La ferme des Hautins, La ferme des Hautins Rue de la République, Rieucazé

Fermes en Fête – La ferme des Hautins Dimanche 7 juin, 16h00 La ferme des Hautins Rue de la République Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’élevage dimanche à 16h, balade vers les prairies.

Table d’hôtes avec mise en valeur des produits de la ferme et des agriculteurs locaux.

5 chambres d’hôtes sur place pour un week-end pleine nature.

La ferme des Hautins Rue de la République 31800 Rieucazé Rieucazé 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 36 47 02 »}]

Exploitation agricole avec élevage bovin viande en Agriculture Biologique

DR