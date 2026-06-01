Fermes en Fête – La ferme des Hautins, La ferme des Hautins Rue de la République, Rieucazé
Fermes en Fête – La ferme des Hautins, La ferme des Hautins Rue de la République, Rieucazé dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – La ferme des Hautins Dimanche 7 juin, 16h00 La ferme des Hautins Rue de la République Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite commentée de l’élevage dimanche à 16h, balade vers les prairies.
Table d’hôtes avec mise en valeur des produits de la ferme et des agriculteurs locaux.
5 chambres d’hôtes sur place pour un week-end pleine nature.
La ferme des Hautins Rue de la République 31800 Rieucazé Rieucazé 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 36 47 02 »}]
Exploitation agricole avec élevage bovin viande en Agriculture Biologique
DR