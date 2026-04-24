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FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS LA FERME DES HAUTINS Rieucazé

FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS LA FERME DES HAUTINS Rieucazé

FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS LA FERME DES HAUTINS Rieucazé dimanche 7 juin 2026.

Lieu : LA FERME DES HAUTINS

Adresse : 20 rue de la République

Ville : 31800 Rieucazé

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Rieucazé

FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS

LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Exploitation agricole avec élevage bovin viande en Agriculture Biologique
Visite commentée de l’élevage dimanche à 16h, balade vers les prairies. 5 chambres d’hôtes sur place pour un weekend pleine nature. Table d’hôtes avec mise en valeur des produits de la ferme et des agriculteurs locaux.   .

LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 6 73 36 47 02 

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English :

Organic beef farm

L’événement FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS Rieucazé a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE