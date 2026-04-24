FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS LA FERME DES HAUTINS Rieucazé
FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS LA FERME DES HAUTINS Rieucazé dimanche 7 juin 2026.
Rieucazé
FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS
LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Exploitation agricole avec élevage bovin viande en Agriculture Biologique
Visite commentée de l’élevage dimanche à 16h, balade vers les prairies. 5 chambres d’hôtes sur place pour un weekend pleine nature. Table d’hôtes avec mise en valeur des produits de la ferme et des agriculteurs locaux. .
LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 6 73 36 47 02
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English :
Organic beef farm
L’événement FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS Rieucazé a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE