FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS LA FERME DES HAUTINS Rieucazé

Rieucazé

FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS

LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Exploitation agricole avec élevage bovin viande en Agriculture Biologique

Visite commentée de l’élevage dimanche à 16h, balade vers les prairies. 5 chambres d’hôtes sur place pour un weekend pleine nature. Table d’hôtes avec mise en valeur des produits de la ferme et des agriculteurs locaux. .

LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 6 73 36 47 02

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English :

Organic beef farm

L’événement FERMES EN FÊTE LA FERME DES HAUTINS Rieucazé a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE