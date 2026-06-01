Fermes en Fête – La Ferme du Hitton, La Ferme du Hitton, Biran

Fermes en Fête – La Ferme du Hitton Samedi 6 juin, 14h30 La Ferme du Hitton Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

14h30 à 16h Visite guidée savonnerie artisanale bio + distillerie huiles essentielles bio et caresses aux ânesses et nouveaux nés.

Boutique et bar toute la journée.

Pour info Tarif : 8 € / personne – Gratuit pour les – de 18 ans

La Ferme du Hitton 1190 chemin de la colline 32350 Biran Biran 32350 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-auch/ »}]

Visite accompagnée savonnerie bio, distillerie huiles essentielles bio et caresses aux ânesses et nouveaux nés avec Cécile et Manu

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