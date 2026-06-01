Fermes en Fête – La Ferme Du Rev, La ferme du REV, Thil

Fermes en Fête – La Ferme Du Rev 6 et 7 juin La ferme du REV Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La ferme du REV 2340 route de Caubiac 31530 Thil Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie

Visite commentée de l’exploitation, parcours ludique autour des parcelles sur le thème des chèvres. Dégustations et vente de fromages.

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