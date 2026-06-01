Fermes en Fête – La ferme ô pâtes, La ferme ô pâtes, Sepx

Fermes en Fête – La ferme ô pâtes Samedi 6 juin, 11h00 La ferme ô pâtes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Visite de l’atelier de transformation des farines, pâtes et huiles.

Jeux pour les enfants.

Concert en soirée.

Restauration samedi midi et soir sur réservation : Midi : pastabox de la ferme. Soir : burger fermier.

Crêpes de la ferme tout l’après-midi.

La ferme ô pâtes Route de Latoue 31360 Sepx Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 82 92 64 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 60 94 73 »}]

Exploitation en polyculture et élevage (bovins lait et volailles). Atelier de transformation des céréales et oléagineux produits sur la ferme en farines, pâtes et huiles.

DR