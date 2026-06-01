Fermes en Fête – La ferme ô pâtes, La ferme ô pâtes, Sepx
Fermes en Fête – La ferme ô pâtes, La ferme ô pâtes, Sepx samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La ferme ô pâtes Samedi 6 juin, 11h00 La ferme ô pâtes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Visite de l’atelier de transformation des farines, pâtes et huiles.
Jeux pour les enfants.
Concert en soirée.
Restauration samedi midi et soir sur réservation : Midi : pastabox de la ferme. Soir : burger fermier.
Crêpes de la ferme tout l’après-midi.
La ferme ô pâtes Route de Latoue 31360 Sepx Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 82 92 64 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 60 94 73 »}]
Exploitation en polyculture et élevage (bovins lait et volailles). Atelier de transformation des céréales et oléagineux produits sur la ferme en farines, pâtes et huiles.
DR
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