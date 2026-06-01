Fermes en Fête – Le Félinol, Le Félinol, Murat-sur-Vèbre

Fermes en Fête – Le Félinol Samedi 6 juin, 14h00 Le Félinol Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

De 14 h à 17h. Visites guidées toutes les heures :

découverte du parcours du lait au fromage et possibilité d’un goûter

fermier à la fin de chaque visite avec dessert lacté, fromage et jus de

pomme (5€/pers.). Vente à la ferme.

Le Félinol Félines 81320 Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre 81320 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cr.gaecfelines@gmail.com »}]

Fromages au lait cru de brebis

DR