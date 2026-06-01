Fermes en Fête – Les Charolaises de Manotte, Les Charolaises de Manotte, Vic-Fezensac

Fermes en Fête – Les Charolaises de Manotte Dimanche 7 juin, 08h30 Les Charolaises de Manotte Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

8h30 Accueil café

9h Départ de la randonnée 2 circuits possibles fléchés en autonomie (10km – 4km),

à partir de 10h30 à la ferme : jeux pour les enfants en

autonomie,

11h Arrivée des randonneurs

11h15 Visite de la ferme avec Laurent l’éleveur,

12h Dégustation des vins du Domaine Laguille offerte,

12h30 Déjeuner fermier (Entrée, Daube de charolais/pommes de terre vapeur, Croustade à l’Armagnac, Café – Boissons non comprises – Menu enfant : Daube de boeuf, glace, 1 boisson).

Pour info Tarif : 18 € / adulte – 12 € / enfant

Réservation obligatoire jusqu’au 4 juin au 06 85 06 04 59.

Les Charolaises de Manotte 145 chemin de Manotte 32190 Vic-Fezensac Vic-Fezensac 32190 Vic-Fezensac Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-armagnac/ »}]

Randonnée pédestre (11km ou variante plus courte), visite de la ferme avec Laurent puis dégustation des vins du Domaine Laguille et déjeuner fermier // Réservation obligatoire jusqu’au 4 juin

DR