Fermes en Fête – Les moulins de Perrine, Les moulins de Perrine, Auriac-sur-Vendinelle

Fermes en Fête – Les moulins de Perrine 6 et 7 juin Les moulins de Perrine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Démonstrations de fabrication de farine, pâtes, huile et boulangerie, ateliers pour les enfants avec préparation de pain, cookies, gâteaux et autres animations. Pizzas de la ferme le midi. Marché de producteurs.

Les moulins de Perrine L’hom 31460 Auriac-sur-Vendinelle Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 83 45 51 »}]

Exploitation en grandes cultures. Transformation artisanale (moulins à meules de pierre, blutoirs, presse à huile) : huiles, farines, pâtes, pains, gâteaux secs de la ferme.

DR