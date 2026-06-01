Fermes en Fête – Les Viviers du Comminges, Les Viviers du Comminges, Antignac

Fermes en Fête – Les Viviers du Comminges Dimanche 7 juin, 10h00 Les Viviers du Comminges Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

11h : visite de la pisciculture, présentation de l’élevage de truites Arc en Ciel, Fario, saumons de Fontaine.

12h : dégustations gratuites des produits de la ferme.

Possibilité de pique-nique sur place. Vente de truites

Les Viviers du Comminges 15 Impasse Ero Hierlo 31110 Antignac Antignac 31110 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 08 44 72 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 94 32 37 »}]

Élevage de truites en agriculture biologique. Médaille de bronze au Concours Général Agricole – Produits 2022 pour les œufs de truites AB.

DR