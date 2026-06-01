Fermes en Fête – Mongez-Moi, Mongez-moi, Puylausic

Fermes en Fête – Mongez-Moi Dimanche 7 juin, 09h30, 11h00 Mongez-moi Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

9h30 à 10h45 Visite commentée de la serre hydroponique et découverte de la production de fleurs comestibles.

11h à 12h15 Visite commentée de la serre hydroponique et découverte de la production de fleurs comestibles.

Pour info Tarif : 8 € /adulte – Gratuit / – de 18 ans

Réservation obligatoire jusqu’à la veille sur

https://mongez-moi.fr/visites-a-la-ferme ou au 06 48 55 62 49.

Mongez-moi 647 chemin du Monge 32220 Puylausic Puylausic 32220 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mongez-moi.fr/visites-a-la-ferme »}] [{« link »: « https://mongez-moi.fr/visites-a-la-ferme »}]

Visite commentée de la serre et découverte de la production avec Marlène (Réservation obligatoire jusqu’à la veille)

DR