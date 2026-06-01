Fermes en Fête – Parenthèse Tropicale, La parenthèse tropicale, Saint-Jory

Fermes en Fête – Parenthèse Tropicale 6 et 7 juin La parenthèse tropicale Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La parenthèse tropicale 39 chemin de Perruquet 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie

Visite commentée des serres avec productions d’orchidées. Astuces et conseils d’entretiens des orchidées.

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