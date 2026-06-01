Fermes en Fête – PAST’AQUÍ, PAST’AQUÍ, Lombez

Fermes en Fête – PAST’AQUÍ Dimanche 7 juin, 11h00 PAST’AQUÍ Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

(un petit paquet de pâtes est inclus dans la visite des enfants) et déjeuner fermier (pâtes à la sauce du jour, boisson, dessert, café)

11h Visite découverte des champs de blé jusqu’aux pâtes, avec participation à la confection de pâtes fraîches (un petit paquet de pâtes est inclus dans la visite des enfants).

12h30 Déjeuner fermier avec les pâtes fabriquées avant avec sauce du jour, boisson, dessert, café.

Pour info Tarif : 20 € / adulte – 10 € / enfant de moins de 10 ans – Visite sans repas : 8 € / adulte – 5 € / enfant

Réservation au plus tard la veille à 18h sur www.pastaqui.fr ou au 07 88 57 36 96.

PAST’AQUÍ 2680 route d’Espaon 32220 Lombez Lombez 32220 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.pastaqui.fr »}] [{« link »: « http://www.pastaqui.fr »}]

Visite découverte des champs de blé jusqu’aux pâtes, avec participation à la confection de pâtes fraîches (Réservation au plus tard la veille à 18h)

DR