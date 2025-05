FERMES EN FETE – Saint-Hippolyte, 7 juin 2025 15:00, Saint-Hippolyte.

Pyrénées-Orientales

FERMES EN FETE Chemin de l’Argile Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Venez visiter cette ferme familial qui cultive avec passion fruits et légumes de saison.

Chemin de l’Argile

Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 36 73

English :

Come and visit this family farm that passionately grows seasonal fruit and vegetables.

German :

Besuchen Sie diesen Familienbauernhof, der mit Leidenschaft Obst und Gemüse der Saison anbaut.

Italiano :

Venite a visitare questa azienda agricola a conduzione familiare, che coltiva con passione frutta e verdura di stagione.

Espanol :

Venga a visitar esta granja familiar, que cultiva con pasión frutas y verduras de temporada.

L’événement FERMES EN FETE Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME