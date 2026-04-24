FERMES EN FÊTE SPIRU’BULLE SPIRU’BULLE Les Tourreilles

Les Tourreilles

FERMES EN FÊTE SPIRU’BULLE

SPIRU’BULLE 6 Chemin des Hourquets Les Tourreilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Producteur de spiruline ; hébergements insolites

Ouverture de 10h à 18h.

Visite guidée de l’exploitation, projection d’un film montrant la récolte et les différentes étapes de la production, observation de la spiruline au microscope. Dégustation et vente de spiruline.

Départ des visites (durée 1h30) 10h 14h 16h. Hébergement nuits en bulles insolites en pleine nature. .

SPIRU’BULLE 6 Chemin des Hourquets Les Tourreilles 31210 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Spirulina producer; unusual accommodation

L’événement FERMES EN FÊTE SPIRU’BULLE Les Tourreilles a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE