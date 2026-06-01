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Fermes en Fête – Terradoc – Domaine De Commenian, Terradoc – Domaine De Commenian, Lavernose-Lacasse

Fermes en Fête – Terradoc – Domaine De Commenian, Terradoc – Domaine De Commenian, Lavernose-Lacasse

Fermes en Fête – Terradoc – Domaine De Commenian, Terradoc – Domaine De Commenian, Lavernose-Lacasse samedi 6 juin 2026.

Lieu : Terradoc – Domaine De Commenian

Adresse : 31410 Lavernose Lacasse

Ville : 31410 Lavernose-Lacasse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – Terradoc – Domaine De Commenian Samedi 6 juin, 10h00 Terradoc – Domaine De Commenian Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite de l’exploitation, libre-cueillette de fraises, petits pois, fèves.
Magasin fermier avec vente des fruits et légumes de la ferme et nombreux produits de producteurs locaux.

Terradoc – Domaine De Commenian 31410 Lavernose Lacasse Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cueillette.lavernose@gmail.com »}]
Productions de fraises, asperges vertes, artichauts, fèves, petits pois, oignons, fleurs (tulipes, renoncules, anémones).

DR

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