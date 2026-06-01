Fermes en Fête – Terradoc – Domaine De Commenian, Terradoc – Domaine De Commenian, Lavernose-Lacasse

Fermes en Fête – Terradoc – Domaine De Commenian Samedi 6 juin, 10h00 Terradoc – Domaine De Commenian Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite de l’exploitation, libre-cueillette de fraises, petits pois, fèves.

Magasin fermier avec vente des fruits et légumes de la ferme et nombreux produits de producteurs locaux.

Terradoc – Domaine De Commenian 31410 Lavernose Lacasse Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cueillette.lavernose@gmail.com »}]

Productions de fraises, asperges vertes, artichauts, fèves, petits pois, oignons, fleurs (tulipes, renoncules, anémones).

DR