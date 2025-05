Fermes en fête visite de la ferme « Les goûts et les couleurs » – Pech de Bardy Rocamadour, 7 juin 2025 14:30, Rocamadour.

Les glaces et les animaux vous attendent pour régaler vos papilles et partager un moment convivial tout le weekend !

Venez découvrir la production de glaces au lait de chèvre et de vache

English :

Ice creams and animals await you to treat your taste buds and share a convivial moment all weekend long!

Come and discover the production of goat’s and cow’s milk ice creams

German :

Eis und Tiere erwarten Sie, um Ihren Gaumen zu verwöhnen und das ganze Wochenende über einen geselligen Moment zu teilen!

Entdecken Sie die Produktion von Eis aus Ziegen- und Kuhmilch

Italiano :

I gelati e gli animali vi aspettano per deliziare il vostro palato e condividere un momento di convivialità per tutto il weekend!

Venite a scoprire la produzione di gelati a base di latte di capra e di mucca

Espanol :

Los helados y los animales le esperan para deleitar su paladar y compartir un momento de convivencia durante todo el fin de semana

Venga a descubrir la fabricación de helados de leche de cabra y vaca

