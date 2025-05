Fermes en fête Visite des Jardins d’Olha – ASQUE Asque, 8 juin 2025 14:00, Asque.

Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du week-end « Fermes en fête », les Jardins d’Olha vous accueillent le dimanche 8 juin pour des visites guidées avec dégustation, proposées à 10h, 14h et 16h.

Producteurs locaux en agriculture biologique, les Jardins d’Olha cultivent tisanes, thés, fleurs séchées et sels aromatiques. À l’occasion de cet événement, ils vous ouvrent les portes de leur ferme et de leur séchoir.

Vente directe de leurs produits sur place.

Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 34 15 27

English :

As part of the « Fermes en fête » weekend, the Jardins d’Olha welcome you on Sunday June 8 for guided tours with tastings, at 10am, 2pm and 4pm.

Local organic producers, Jardins d’Olha grow herbal teas, teas, dried flowers and aromatic salts. For this event, they open the doors of their farm and drying room.

Direct sales of their products on site.

German :

Im Rahmen des Wochenendes « Fermes en fête » (Bauernhöfe in Feierlaune) empfangen Sie die Jardins d’Olha am Sonntag, den 8. Juni, zu geführten Besichtigungen mit Verkostung, die um 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr angeboten werden.

Die Jardins d’Olha sind lokale Bio-Produzenten, die Kräutertees, Tees, getrocknete Blumen und aromatische Salze anbauen. Anlässlich dieser Veranstaltung öffnen sie Ihnen die Türen ihres Bauernhofs und ihres Trockenraums.

Direktverkauf ihrer Produkte vor Ort.

Italiano :

Nell’ambito del weekend « Fermes en fête », i Jardins d’Olha vi accoglieranno domenica 8 giugno per visite guidate e degustazioni, alle 10.00, 14.00 e 16.00.

Produttori biologici locali, i Jardins d’Olha coltivano tisane, tè, fiori secchi e sali aromatici. In occasione di questo evento, apriranno le porte della loro fattoria e del loro essiccatoio.

Vendita diretta dei loro prodotti sul posto.

Espanol :

En el marco del fin de semana « Fermes en fête », los Jardins d’Olha le recibirán el domingo 8 de junio para visitas guiadas y degustaciones, a las 10:00, 14:00 y 16:00 horas.

Productores ecológicos locales, los Jardins d’Olha cultivan infusiones, tés, flores secas y sales aromáticas. Para este evento, abrirán las puertas de su granja y secadero.

Venta directa de sus productos in situ.

