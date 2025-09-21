Fermes Ouvertes Domaine Krust Berrwiller

Fermes Ouvertes Domaine Krust Berrwiller dimanche 21 septembre 2025.

Fermes Ouvertes Domaine Krust

D505 Berrwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Au Domaine Krust, la journée Fermes ouvertes invite petits et grands à découvrir la ferme et ses animaux en visite libre et en continu. Des panneaux pédagogiques jalonnent le parcours pour guider vos pas et en apprendre davantage sur la vie agricole. Des animations ludiques, proposées par la Chambre d’Agriculture Alsace et Bio en Grand Est, rythment l’événement fontaine à lait bio, roue de la fortune et autres surprises. Vous pourrez également rencontrer l’association Le Savoir Vert des agriculteurs d’Alsace et échanger autour de leurs actions. Côté saveurs, une buvette et une restauration conviviale vous attendent avec tartes flambées, sandwichs, grillades, pâtisseries et boissons. Enfin, profitez en pour vous approvisionner en produits fermiers fromages, vins, pains, farine, viande et bien plus encore. 0 .

D505 Berrwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 77 55 domaine.bertschwiller@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fermes Ouvertes Domaine Krust Berrwiller a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace