Fermes Ouvertes Les Jardins de la Doller Lutterbach dimanche 21 septembre 2025.

7 rue de la Savonnerie Lutterbach Haut-Rhin

Dimanche 2025-09-21 10:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Lors de la manifestation Fermes ouvertes aux Jardins de la Doller, profitez de visites guidées de l'exploitation à 11h et 15h, au départ du Centre d'initiation à la Nature et à l'Environnement (CINE) Moulin Nature. L'occasion idéale pour découvrir les coulisses du maraîchage, poser vos questions, échanger des conseils pratiques pour cultiver votre potager et repartir avec de nouvelles idées. Sur place, vous trouverez également une vente de légumes issus de la production et des animations variées.

7 rue de la Savonnerie Lutterbach 68460 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net

