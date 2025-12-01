Fermeture annuelle de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Fermeture annuelle de la médiathèque

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 09:30:00

fin : 2026-01-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-30

La médiathèque ferme ses portes pour une semaine. Bonnes fêtes de fin d’année à tous .

