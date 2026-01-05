Fermeture annuelle du Musée de l’Image Populaire François Lotz du 7 au 20 janvier 2026 Val-de-Moder

Fermeture annuelle du Musée de l’Image Populaire François Lotz du 7 au 20 janvier 2026

La fermeture concerne l’espace d’exposition temporaire, l’exposition permanente ainsi que la synagogue de Pfaffenhoffen.

Le Musée de l’Image Populaire François Lotz, situé à Val-de-Moder, sera fermé au public du 7 au 20 janvier 2026 inclus. Cette fermeture annuelle concerne l’espace d’exposition temporaire, l’exposition permanente, et la synagogue de Pfaffenhoffen, qui font partie intégrante de notre parcours culturel.

Pourquoi cette fermeture ?

Chaque année, ces jours de pause nous permettent de repenser et d’améliorer les conditions d’accueil, de visite, et de médiation culturelle proposées à nos visiteurs. Pendant cette période, notre équipe se mobilise pour mener à bien des missions essentielles au fonctionnement du musée

Démontage et réinstallation de l’exposition permanente

Inventaire complet de la boutique nous mettons à jour nos produits, dont les objets en lien avec l’exposition actuelle et les créations artisanales alsaciennes qui séduisent petits et grands.

Développement de nouvelles médiations culturelles nous travaillons sur des outils interactifs et des parcours originaux, adaptés à tous les âges, pour enrichir votre expérience de visite.

Préparation des futures expositions temporaires nous mettons tout en œuvre pour que les expositions de 2026 soient captivantes.

Nous serons heureux de vous retrouver dès le 21 janvier 2026 pour des projets culturels inédits.

Pour toute question durant la période de fermeture, notre équipe reste joignable par téléphone ou par e-mail. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de notre travail et les actualités à venir ! .

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

English :

