Fermeture du Muséum : un dernier au revoir… Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-03 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Fermeture du Muséum : un dernier au revoir…Le lundi 3 novembre, le Muséum de Nantes ouvrira ses portes une dernière fois avant sa grande métamorphose.Venez flâner une dernière fois dans nos galeries, saluer les collections, écouter l’écho des pas et des voix qui ont fait vivre le Muséum depuis 150 ans. En fin de journée, rejoignez-nous pour partager cet instant unique, mais chargé d’émotion avant la fermeture des portes à 18h.Ce n’est pas un adieu, mais un à bientôt : le Muséum se prépare à écrire un nouveau chapitre, à rouvrir en 2029, plus inspirant et accessible que jamais.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr