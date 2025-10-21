Fermeture exceptionnelle de la médiathèque Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-21 15:30:00

fin : 2025-10-21 19:00:00

2025-10-21

La médiathèque sera exceptionnellement fermée l’après-midi. .

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

2025-10-17