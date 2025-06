Fermeture plateforme de végétaux Saint-Sulpice-la-Forêt Plateforme de végétaux Saint-Sulpice-la-Forêt 30 juin 2025

Fermeture plateforme de végétaux Saint-Sulpice-la-Forêt Plateforme de végétaux Saint-Sulpice-la-Forêt Lundi 30 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine

En raison de travaux de réfection de la chaussée, la plateforme de végétaux de Saint-Sulpice-la-Forêt sera fermée lundi 30 juin 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-30T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-30T18:00:00.000+02:00

Plateforme de végétaux Le Tronchay, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine