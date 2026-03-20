Fermier du dimanche, à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq

Fermier du dimanche, à la ferme Bibane

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche, nous faisons une seule traite, ce qui vous permet de participer à la trait du matin qui a lieu plus tard que les autres jours. Au programme de la matinée traite des vaches, randonner avec les ânes, caresser les poussins et les lapins, nourrir la basse-cour, le cochon, voir les agneaux et les ânons. .

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99

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English : Fermier du dimanche, à la ferme Bibane

L’événement Fermier du dimanche, à la ferme Bibane Méracq a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran