Fermier du dimanche, à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq
Fermier du dimanche, à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq dimanche 9 août 2026.
Fermier du dimanche, à la ferme Bibane
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le dimanche, nous faisons une seule traite, ce qui vous permet de participer à la trait du matin qui a lieu plus tard que les autres jours. Au programme de la matinée traite des vaches, randonner avec les ânes, caresser les poussins et les lapins, nourrir la basse-cour, le cochon, voir les agneaux et les ânons. .
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99
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English : Fermier du dimanche, à la ferme Bibane
L’événement Fermier du dimanche, à la ferme Bibane Méracq a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran