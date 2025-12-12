Ferrade à la Ganaderia de Maynus Route de Toulouzette Saint-Sever

Ferrade à la Ganaderia de Maynus

Route de Toulouzette Ganaderia de Maynus Saint-Sever Landes

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Fête autour du marquage des jeunes bovins.

9h grand déjeuner de bienvenue- 10h30 ferrade 12h30 repas 16h essai de vaches. Réservation nécessaire.

La ferrade c’est la fête organisée autour du marquage au fer rouge des jeunes vaches et taureaux.

9h café de bienvenue avec casse-croûte (ventrèche, œufs, piperade, café) 10h30 ferrade du bétail dans les arènes de la ganaderia 12h30 repas (potage, poules au pot/riz, desserts, vin et café) 16h essai de vaches en fonction de la météo. Réservation nécessaire. .

Route de Toulouzette Ganaderia de Maynus Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 96 64 18 ganaderia.maynus@orange.fr

English : Ferrade à la Ganaderia de Maynus

Celebration of young cattle branding.

9am welcome breakfast 10:30am ferrade 12:30pm meal 4pm cow testing. Reservations required.

