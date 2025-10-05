Ferrade d’automne et traditionnel aïoli édition 2025 Fontvieille

Dimanche 5 octobre 2025 de 11h à 17h. Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-05 11:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Ferrade d’automne du club taurin Fontvieillois et son traditionnel aïoli à la Manade Chauvet au Mas de Cadenet, le dimanche 5 octobre

Journée animée par la peña Ricard d’Alès



Inscription obligatoire pour le repas



Permanence des réservations téléphoniques

Mardi 9 septembre de 19h à 20h

Jeudi 11 septembre de 19h à 20h

Mardi 16 septembre de 19h à 20h

Jeudi 18 septembre de 19h à 20h

Mardi 23 septembre de 19h à 20h

Jeudi 25 septembre de 19h à 20h



Retrait des tickets au siège du Club Taurin Fontvieillois (à côté des arènes)

Samedi 27 septembre de 18h à 20h

Lundi 29 septembre de 19h à 20h

Passées ces dates, les places non retirées seront remises à la vente dans l’ordre de la liste d’attente. .

Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 83 99 ctfonvieillois@free.fr

English :

Autumn ferrade by the Fontvieillois bullfighting club and its traditional aioli at the Manade Chauvet at Mas de Cadenet, Sunday 5 October

German :

Herbstfest des Stierkampfvereins Fontvieillois mit traditionellem Aioli in der Manade Chauvet im Mas de Cadenet, Sonntag, 5. Oktober

Italiano :

Ferrade autunnale della corrida di Fontvieillois e la sua tradizionale aioli alla Manade Chauvet nel Mas de Cadenet, domenica 5 ottobre

Espanol :

Ferrade de otoño de la peña taurina Fontvieillois y su tradicional alioli en la Manade Chauvet del Mas de Cadenet, domingo 5 de octubre

L’événement Ferrade d’automne et traditionnel aïoli édition 2025 Fontvieille a été mis à jour le 2025-09-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles