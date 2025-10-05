Ferrade d’automne et traditionnel aïoli édition 2025 Fontvieille
Ferrade d’automne et traditionnel aïoli édition 2025 Fontvieille dimanche 5 octobre 2025.
Ferrade d’automne et traditionnel aïoli édition 2025
Dimanche 5 octobre 2025 de 11h à 17h. Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-10-05 11:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
Ferrade d’automne du club taurin Fontvieillois et son traditionnel aïoli à la Manade Chauvet au Mas de Cadenet, le dimanche 5 octobre
Journée animée par la peña Ricard d’Alès
Inscription obligatoire pour le repas
Permanence des réservations téléphoniques
Mardi 9 septembre de 19h à 20h
Jeudi 11 septembre de 19h à 20h
Mardi 16 septembre de 19h à 20h
Jeudi 18 septembre de 19h à 20h
Mardi 23 septembre de 19h à 20h
Jeudi 25 septembre de 19h à 20h
Retrait des tickets au siège du Club Taurin Fontvieillois (à côté des arènes)
Samedi 27 septembre de 18h à 20h
Lundi 29 septembre de 19h à 20h
Passées ces dates, les places non retirées seront remises à la vente dans l’ordre de la liste d’attente. .
Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 83 99 ctfonvieillois@free.fr
English :
Autumn ferrade by the Fontvieillois bullfighting club and its traditional aioli at the Manade Chauvet at Mas de Cadenet, Sunday 5 October
German :
Herbstfest des Stierkampfvereins Fontvieillois mit traditionellem Aioli in der Manade Chauvet im Mas de Cadenet, Sonntag, 5. Oktober
Italiano :
Ferrade autunnale della corrida di Fontvieillois e la sua tradizionale aioli alla Manade Chauvet nel Mas de Cadenet, domenica 5 ottobre
Espanol :
Ferrade de otoño de la peña taurina Fontvieillois y su tradicional alioli en la Manade Chauvet del Mas de Cadenet, domingo 5 de octubre
