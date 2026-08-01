Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Queyssac-les-Vignes
mardi 11 août 2026 · Queyssac-les-Vignes
Informations pratiques
Queyssac-les-Vignes
Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo
407 Route de la Carriere Queyssac-les-Vignes Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Dans la foulée de nos brillants trompettistes, nous sommes ravis d’accueillir deux amies de la RAM, actuellement en dernière année d’études, Katya Grabova (piano) et Elfida Su Turan (violon). Sous le nom de Duo Attraversiamo, elles ont choisi trois programmes différents, composés d’œuvres d’Albéniz, Debussy, Enescu, Gershwin, Grainger, Grieg, Lutoslawski, Szymanowski et Vaughan Williams. Une grande variété de styles musicaux, parfaitement adaptés à leurs talents et à leurs racines russes et turques
Sur réservation par mail .
407 Route de la Carriere Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 59 26 80
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English : Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo
L’événement Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-07-29 par Corrèze Tourisme