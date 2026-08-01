Informations pratiques

Queyssac-les-Vignes

Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo

407 Route de la Carriere Queyssac-les-Vignes Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Dans la foulée de nos brillants trompettistes, nous sommes ravis d’accueillir deux amies de la RAM, actuellement en dernière année d’études, Katya Grabova (piano) et Elfida Su Turan (violon). Sous le nom de Duo Attraversiamo, elles ont choisi trois programmes différents, composés d’œuvres d’Albéniz, Debussy, Enescu, Gershwin, Grainger, Grieg, Lutoslawski, Szymanowski et Vaughan Williams. Une grande variété de styles musicaux, parfaitement adaptés à leurs talents et à leurs racines russes et turques

Sur réservation par mail .

407 Route de la Carriere Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 59 26 80

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English : Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo

L’événement Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-07-29 par Corrèze Tourisme