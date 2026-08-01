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Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Queyssac-les-Vignes

mardi 11 août 2026 · Queyssac-les-Vignes

Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Queyssac-les-Vignes

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
407 Route de la Carriere
Ville
19120 Queyssac-les-Vignes
Département
Corrèze
Tarif

Queyssac-les-Vignes

Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo

407 Route de la Carriere Queyssac-les-Vignes Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Dans la foulée de nos brillants trompettistes, nous sommes ravis d’accueillir deux amies de la RAM, actuellement en dernière année d’études, Katya Grabova (piano) et Elfida Su Turan (violon). Sous le nom de Duo Attraversiamo, elles ont choisi trois programmes différents, composés d’œuvres d’Albéniz, Debussy, Enescu, Gershwin, Grainger, Grieg, Lutoslawski, Szymanowski et Vaughan Williams. Une grande variété de styles musicaux, parfaitement adaptés à leurs talents et à leurs racines russes et turques
Sur réservation par mail   .

407 Route de la Carriere Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 59 26 80 

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English : Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo

L’événement Ferrandou Musique concert Duo Attraversiamo Queyssac-les-Vignes a été mis à jour le 2026-07-29 par Corrèze Tourisme

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