Ferrat en hiver salle JJ coupon Buis-les-Baronnies

Ferrat en hiver salle JJ coupon Buis-les-Baronnies samedi 6 décembre 2025.

Ferrat en hiver

salle JJ coupon Rue du Grand Jardin, 26170 Buis-les-Baronnies

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06

Résister Au Présent
vous présente
Alain HIVER chante Jean FERRAT
Salle JJ Coupon Buis les Barronies
salle JJ coupon Rue du Grand Jardin, 26170 Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 

English :

Résister Au Présent
presents
Alain HIVER sings Jean FERRAT
Salle JJ Coupon Buis les Barronies

German :

Widerstand in der Gegenwart
präsentiert Ihnen
Alain HIVER singt Jean FERRAT
Saal JJ Coupon Buis les Barronies

Italiano :

Résister Au Présent
presenta
Alain HIVER canta Jean FERRAT
Sala JJ Coupon Buis les Barronies

Espanol :

Résister Au Présent
presenta
Alain HIVER canta Jean FERRAT
Salle JJ Coupon Buis les Barronies

