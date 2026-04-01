Ferrat en hiver Salle des fêtes Laives

Ferrat en hiver

Salle des fêtes Place le pâquier Laives Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Hommage à Jean Ferrat Ferrat en Hiver par Alain Hiver

Le dimanche 19 avril 2026, la Salle des Fêtes de Laives résonnera des plus grands succès de Jean Ferrat. Porté par l’association Embellir Laives, ce spectacle intitulé Ferrat en Hiver invite à une plongée profonde dans l’œuvre d’un monument de la chanson française.

Petite restauration sur place, pas de réservation au préalable, ventes uniquement sur place.

Après avoir vu Alain HIVER en récital au Théâtre de Vals les Bains, le 2 mars 2007, Jean FERRAT déclarait publiquement, à la fin du concert

Alain est mon meilleur interprète

En août 1995, Jean FERRAT invitait Alain HIVER chez lui, dans sa demeure ardéchoise, pour préparer le contenu du récital Qui Vivra Ferrat . C’est alors qu’Alain devint la voix masculine à même de transmettre l’oeuvre de Jean FERRAT et, également, le premier chanteur français à l’interpréter intégralement, à partir d’août 1995.

L’interprétation d’Alain est personnalisée, sensible, franche, humoristique, tendre et puissante.

Une inconditionnelle de FERRAT passant par l’une des salles de concert d’Alain HIVER, en avril 1998, écrivait en ressortant sur le Livre d’Or Fan de FERRAT, je craignais le pire, j’ai eu le meilleur .

par Geo MATAGRIN. .

Salle des fêtes Place le pâquier Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 53 10 55

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English : Ferrat en hiver

L’événement Ferrat en hiver Laives a été mis à jour le 2026-03-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne