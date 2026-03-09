Ferritrail Ferrières-les-Bois
Ferritrail Ferrières-les-Bois samedi 30 mai 2026.
Ferritrail
Ferrières-les-Bois Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez arpenter en courant ou en marchant les terrains de jeu autour de Ferrières-Les-Bois. Du single, des bois, des racines, des cailloux, de la montée, de la descente, tout pour se faire plaisir ! Trois parcours trail 5, 10 et 15 km. 2 parcours rando 5 et 10 km. De 130 à 400 m de D+. Date limite d’inscription 28 mai 2026. Une boisson pour se récompenser à l’arrivée ? Une petite faim ? Les bénévoles ont tout prévu la buvette vous attend ! .
Ferrières-les-Bois 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 90 99 65 ferritrail@gmail.com
English : Ferritrail
