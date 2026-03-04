FERVAQUES/14 : Animation autour de l’exposition « Observons les oiseaux », bibliothèque Fervaques, Livarot-Pays-d’Auge
FERVAQUES/14 : Animation autour de l’exposition « Observons les oiseaux », bibliothèque Fervaques, Livarot-Pays-d’Auge dimanche 8 mars 2026.
FERVAQUES/14 : Animation autour de l’exposition « Observons les oiseaux » Dimanche 8 mars, 10h00 bibliothèque Fervaques Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:00:00+01:00
Animation autour de l’exposition « Observons les oiseaux »
Point de départ à la bibliothèque de Fervaques,
20 route de Saint-Martin-de-Bienfaite
Renseignements : bibliotheque-fervaques@orange.fr
Tél : 02 31 63 68 06
bibliothèque Fervaques 20 Route de Saint-Martin-de-Bienfaite Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-fervaques@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque-fervaques@orange.fr »}]
par Sophie et Guy Béteille