FERVAQUES/14 : Animation autour de l’exposition « Observons les oiseaux », bibliothèque Fervaques, Livarot-Pays-d’Auge

FERVAQUES/14 : Animation autour de l’exposition « Observons les oiseaux » Dimanche 8 mars, 10h00 bibliothèque Fervaques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:00:00+01:00

Animation autour de l’exposition « Observons les oiseaux »

Point de départ à la bibliothèque de Fervaques,

20 route de Saint-Martin-de-Bienfaite

Renseignements : bibliotheque-fervaques@orange.fr

Tél : 02 31 63 68 06

par Sophie et Guy Béteille