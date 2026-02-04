Fervents SUPERSONIC Paris

FERVENTS (22h30)

(Rock – Capitaine – Paris, FR)

FERVENTS n’a pas choisi son nom au hasard. Formé à Liège en pleine pandémie, le trio propose un mélange exutoire de garage punk aux influences multiples. En 2022, Fervents sort un premier EP propulsé par le single entêtant « Billy ». Le groupe enchaine les concerts en Belgique, aux Pays-Bas et part en Angleterre pour tourner avec Pit Pony (UK).

Début 2023, FERVENTS retourne en studio pour enregistrer un second EP qui fera la part belle aux influences grunge et hardcore.

Les 3 influences : Meat Wave, IDLES, Title Fight

Vendredi 6 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Cloud Nothings, Flat Worms & Kills Birds

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

