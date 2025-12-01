Fervo Fluxo avec Vhoor, Caio Santos, DJ Bia Marques… La Machine du Moulin Rouge Paris

Samedi 13 décembre, Fervo Fluxo revient à La Machine du Moulin Rouge pour son dernier soir à Paris de l’année !

Dans le Central, retrouvez VHOOR (Belo Horizonte), Caio Santos (São Paulo) et Bia Marques (Rio de Janeiro), tou·te·s arrivant directement du Brésil pour cette dernière date, aux côtés du producteur de Fervo Fluxo Ant Fervo (Londres).

En Chaufferie, la DJ carioca S4DO débarque de Lisbonne, accompagnée de Lua, DJ parisienne originaire d’Espírito Santo, ainsi que du collectif/label londonien Love In The Endz.

Dernière date de l’année pour nos résident·e·s Fervo Fluxo à La Machine, le 13 décembre prochain !

Le samedi 13 décembre 2025

de 23h59 à 06h00

payant

De 17 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T00:59:00+01:00

fin : 2025-12-14T07:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T23:59:00+02:00_2025-12-13T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/fervo-fluxo-w-vhoor-caio-santos-dj-bia-marques/ https://fb.me/e/5rQbbLJyO https://fb.me/e/5rQbbLJyO