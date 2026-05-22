Fervo Fluxo s’associe à Divin0 pour UNE soirée : le 30 mai 2026 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Le samedi 30 mai 2026, Fervo Fluxo prend le contrôle de La Machine pour une nuit au croisement des différentes facettes du funk brésilien et du reggaeton.

Plateforme internationale active dans 7 pays, Fervo Fluxo s’attelle à mettre en lumière les scènes brésiliennes, reliant artistes émergent·e·s et figures établies. Pour cette édition, place aux fondateurs de Submundo 808 : Clei, Tresk et Novin, aux côtés de Sheykh et Ant Fervo.

En Chaufferie, Divin0 fait son grand retour à La Machine et investit son espace de prédilection pour une nuit de perreo, reggaeton, cumbia, dembow, guaracha et plus encore, avec les résident·e·s et dancers du collectif. Une nuit placée sous le signe de la danse et d’une approche résolument safer et inclusive, toujours.

– Safer space policy –

Cette soirée est un espace safer. Tolérance zéro envers toute forme de harcèlement, discrimination ou comportement inapproprié.

Tout manquement entraînera une exclusion immédiate et définitive. Merci de prendre soin de vous et des autres. Une safety team sera présente tout au long de la soirée.

Rio nous appelle à La Machine du Moulin Rouge avec Fervo FLuxo & Divin0 pour une soirée inédite le samedi 30 mai 2026 !

Le samedi 30 mai 2026

de 23h59 à 06h00

payant

De 18 à 24 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T02:59:00+02:00

fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T23:59:00+02:00_2026-05-30T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/fervo-fluxo-x-divin0/ https://fb.me/e/5YtvFjE42 https://fb.me/e/5YtvFjE42



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

