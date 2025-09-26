FESCHT MET La Fabrique Pola Bordeaux

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T20:45:00 – 2025-09-26T23:45:00

Fin : 2025-09-26T20:45:00 – 2025-09-26T23:45:00

La fête avec vous

Rejoignez FESCHT MET pour célébrer l’ouverture du festival. Un immense terrain de jeux où l’on s’amuse des codes du bal, du club et autres rituels festifs. « Fescht met » signifie « la fête avec » en alsacien : avec vous, avec ils et elles, avec nous toustes. Sur un DJ set mêlant afro house, chants occitans et sons électroniques de Damas, quatre perfomeur·euses entraînent la foule dans un élan collectif : danses, jeux absurdes, chants incongrus et autres surprises… On fête nos coexistences, ici et maintenant !

La Fabrique Pola 10 Quai de Brazza 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

ussé inné FAB festival

Nicolas Feuillus