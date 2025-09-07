Feslis an der Ell Cup Fislis

Tournoi de foot avec des équipes de 6 joueurs préalablement inscrits (tout public), restauration sur place. Manifestation organisée au profit de l’ll aux Loisirs.

Tournoi de foot

Formez des équipes de 6 joueurs, de 1 à 111 ans, donnez-vous un nom et une tenue commune (prix de l’originalité décerné à l’équipe qui aura la tenue la plus fun).

Inscription (voir encart « télécharger le bulletin d’inscription-encart vet)à renvoyer jusqu’au vendredi 5 septembre par mail à illauxloisirs@gmail.com

Repas grillades

Restauration sur place grillades, sandwichs, pâtisseries, stand pression …

Manifestations proposée pour le financement des activités de l’Ill aux Loisirs (RPIs d’Oltingue et de Fislis), dans un esprit sportif et bon-enfant.

62 rue de l’Église Fislis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 48 84 15 illauxloisirs@gmail.com

English :

Soccer tournament with teams of 6 pre-registered players (all ages), catering on site. Event organized in aid of l’ll aux Loisirs.

German :

Fußballturnier mit Mannschaften aus 6 zuvor angemeldeten Spielern (alle Altersgruppen), Verpflegung vor Ort. Veranstaltung zugunsten von L’ll aux Loisirs.

Italiano :

Torneo di calcio con squadre di 6 giocatori pre-iscritti (aperto a tutti), ristorazione in loco. Evento organizzato a favore di L’ll aux Loisirs.

Espanol :

Torneo de fútbol con equipos de 6 jugadores preinscritos (abierto a todos), restauración in situ. Evento organizado en beneficio de l’ll aux Loisirs.

