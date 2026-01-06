Fest al Leur Village de Magorou Saint-Thurien

Fest al Leur

Village de Magorou Lieu-dit Magorou Saint-Thurien Finistère

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Fest al leur autour du feu à la lueur des lampes tempêtes. .

Village de Magorou Lieu-dit Magorou Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 86 70 95 98

English : Fest al Leur

