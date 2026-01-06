Fest al Leur Village de Magorou Saint-Thurien
Fest al Leur Village de Magorou Saint-Thurien samedi 2 mai 2026.
Fest al Leur
Village de Magorou Lieu-dit Magorou Saint-Thurien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Fest al leur autour du feu à la lueur des lampes tempêtes. .
Village de Magorou Lieu-dit Magorou Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 86 70 95 98
English : Fest al Leur
