Fest’ Aubrac Station de ski de Laguiole Laguiole

Fest’ Aubrac

Station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Festival de musique organisé par le Comité des fêtes de Laguiole à la station de ski du Bouyssou.

Concerts de DJ DJ Pat MATT FUN RADIO Sébastien.B Equinoxe

Sur place buvettes, foodtrucks, association, prévention, animations

Navettes gratuites aller-retour entre de nombreux villages et la station de ski de 18h à 5h. .

Station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 42 88 34 41 comitedesfetesdelaguiole@outlook.fr

English :

Music festival organized by the Comité des fêtes de Laguiole at the Bouyssou ski resort.

German :

Musikfestival, das vom Festkomitee von Laguiole im Skiort Bouyssou organisiert wird.

Italiano :

Festival musicale organizzato dal Comité des fêtes de Laguiole presso la stazione sciistica di Bouyssou.

Espanol :

Festival de música organizado por el Comité des fêtes de Laguiole en la estación de esquí de Bouyssou.

