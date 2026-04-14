Fest Bro Aven 2026, Ferme Du Moros, Concarneau
Fest Bro Aven 2026, Ferme Du Moros, Concarneau samedi 13 juin 2026.
Fest Bro Aven 2026 Samedi 13 juin, 14h00 Ferme Du Moros Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:55:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:55:00+02:00
Fest Bro Aven revient pour une quatrième édition ! La grande fête dédiée à la culture bretonne dans le Pays de l’Aven aura lieu cette année le SAMEDI 13 JUIN à Concarneau ✨
Une mise à l’honneur des musiques, danses et chants du terroir de l’Aven, mais aussi des associations et acteurs qui font vivre la culture et la langue bretonne dans le Pays de Concarneau !
Une après-midi et une soirée avec de nombreuses animations, stages, concours et un fest-noz
Ferme du Moros (Rue des Bolincheurs, Concarneau)
AU PROGRAMME :
– Concours de danses de l’aven
– Concours de sonneurs en couple
– Bagad & Bagadig
– Ateliers, jeux et animations
– Fest-Noz
Organisé par la fédération Tud Bro Konk, en collaboration avec les associations de culture bretonne du Pays de Concarneau et Kenleur Penn ar Bed
https://www.facebook.com/events/1606382320693967/
Ferme Du Moros Ferme Du Moros, Rue des Bolincheurs, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1606382320693967/ »}] https://www.facebook.com/events/1606382320693967/ AVEN
Fest Bro Aven revient pour une quatrième édition ! La grande fête dédiée à la culture bretonne dans le Pays de l’Aven aura lieu cette année le SAMEDI
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