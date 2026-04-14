Fest Bro Aven 2026, Ferme Du Moros, Concarneau

Fest Bro Aven 2026 Samedi 13 juin, 14h00 Ferme Du Moros Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:55:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:55:00+02:00

Fest Bro Aven revient pour une quatrième édition ! La grande fête dédiée à la culture bretonne dans le Pays de l’Aven aura lieu cette année le SAMEDI 13 JUIN à Concarneau ✨

Une mise à l’honneur des musiques, danses et chants du terroir de l’Aven, mais aussi des associations et acteurs qui font vivre la culture et la langue bretonne dans le Pays de Concarneau !

Une après-midi et une soirée avec de nombreuses animations, stages, concours et un fest-noz

Ferme du Moros (Rue des Bolincheurs, Concarneau)

AU PROGRAMME :

– Concours de danses de l’aven

– Concours de sonneurs en couple

– Bagad & Bagadig

– Ateliers, jeux et animations

– Fest-Noz

Organisé par la fédération Tud Bro Konk, en collaboration avec les associations de culture bretonne du Pays de Concarneau et Kenleur Penn ar Bed

https://www.facebook.com/events/1606382320693967/

Ferme Du Moros Ferme Du Moros, Rue des Bolincheurs, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1606382320693967/ »}] https://www.facebook.com/events/1606382320693967/ AVEN

Fest Bro Aven revient pour une quatrième édition ! La grande fête dédiée à la culture bretonne dans le Pays de l’Aven aura lieu cette année le SAMEDI